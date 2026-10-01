Взаимодействие Беларуси и Узбекистана на уровне регионов набирает обороты, в том числе благодаря достигнутым ранее договоренностям. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время встречи с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зойиром Мирзаевым, сообщает пресс-служба Правительства.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень белорусско-узбекского сотрудничества. Особенно ярким примером является уровень отношений Президентов Беларуси и Узбекистана, которые демонстрируют пример высокого доверия, уважения, поддержки, дружбы между нашими странами. Хотелось бы отметить и высокую активность взаимодействия на уровне правительств, министерств, соответствующих субъектов хозяйствования. Также очень важно отметить и набирающее обороты взаимодействие на уровне регионов, в том числе в рамках договоренностей III Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Уверен, что многие договоренности уже находятся в стадии реализации. И ваш визит в Беларусь также придаст мощный импульс реализации этих договоренностей. Очень важно дальше выстраивать отношения по развитию кооперационных связей, созданию совместных предприятий, производств", - отметил Виктор Каранкевич.

Зойир Мирзаев в свою очередь отметил значимость развития двусторонних отношений на региональном уровне. "Мы работаем в Минске, в Гомеле, теперь уже добавляется Брест. Вчера мы в Гродно посетили три объекта, которые наши компании строят. В дорожной карте было шесть проектов, по всем уже начата работа. Сегодня успели побывать на МАЗе, и там начали вести переговоры", - обозначил он.