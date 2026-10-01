Как сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси, одним из ключевых партнеров в решении этой задачи может стать Минский автомобильный завод. В рамках официальных мероприятий Главе Башкортостана Радию Хабирову представили линейку современной белорусской техники, адаптированной под высокие запросы грядущего форума.

Особое внимание в ходе презентации уделили туристическому автобусу МАЗ. Это комфортабельный и надежный транспорт, который планируют задействовать для логистики гостей и делегаций саммита. Стоит отметить, что намерения о приобретении таких машин Башкортостан озвучивал и ранее, однако в преддверии масштабного события данный вопрос приобрел стратегическую актуальность.

Помимо пассажирских перевозок, стороны детально обсудили обеспечение общественной безопасности и оперативного взаимодействия на форуме. Для этих целей региону предложили командно-штабной автомобиль на шасси МАЗ, выполняющий функции мобильного координационного центра.

Финальным штрихом презентации стал троллейбус МАЗ-УТТЗ. Эта модель является успешным продуктом промышленной кооперации Минского автозавода и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, символизируя прочные экономические связи между республиками.