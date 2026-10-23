Авиакомпания «Белавиа» открыла новое регулярное направление, выполнив первый рейс из Минска в Бангкок. В ночь на воскресенье дальнемагистральный лайнер Airbus A330-200 вылетел из Национального аэропорта Минск и успешно отправился в столицу Таиланда, сообщает Telegram-канал национального авиперевозчика.

Благодаря новому рейсу путешествия в Юго-Восточную Азию для белорусских туристов стали значительно доступнее. Полеты по маршруту Минск-Бангкок-Минск теперь будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю, по воскресеньям.