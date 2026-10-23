Проект #ШколаЦифровойГрамотности МТС стартует в SOS-Детской деревне в Могилеве. География проекта расширяется, а вместе с ней — возможности для подростков с риском потери или оставшихся без опеки родителей освоить актуальные цифровые навыки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, курс состоит из 10 тематических модулей и начинается с базовых навыков работы с гаджетами и правил цифровой гигиены, а затем переходит к более сложным темам: основам кибербезопасности и распознаванию мошеннических схем. Отдельный блок посвящен знакомству с ИИ-инструментами.

Главный акцент сделан на практическом применении знаний. Подростки не просто изучают теорию, а сразу пробуют ее в деле — это помогает увереннее чувствовать себя в самостоятельной жизни. Итоговый блок программы посвящен профориентации: ребята учатся грамотно составлять резюме, оформлять портфолио и пользоваться онлайн-ресурсами для поиска работы.

«Сегодня цифровые навыки — это не полезное дополнение, а необходимость. Благодаря проекту МТС ребята обретают уверенность: они знают, как безопасно и с пользой применять технологии в учебе, общении и будущей профессии», — комментирует директор SOS-Детской деревни Могилева Павел Казюко.

«Цифровая грамотность сегодня — это такой же базовый навык, как чтение и счет. Для детей из детских домов доступ к этим знаниям особенно важен: он открывает двери к образованию, профессиям и самостоятельной жизни. Проект #ШколаЦифровойГрамотности — это наш вклад в то, чтобы цифровой мир был доступен каждому ребенку, независимо от стартовых условий. Мы в МТС уверены: технологии должны не разделять, а объединять и давать равные шансы», — отмечает глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

Справка: МТС последовательно реализует проекты по повышению цифровой грамотности. Инициатива #ШколаЦифровойГрамотности для воспитанников интернатных учреждений стартовала в 2025 году. Всего обучение цифровым навыкам уже прошли ребята из девяти учреждений образования в Витебской, Гродненской, Брестской и Минской областях.