ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» ВНЕДРЯЕТ НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


12:21 26.10.2026

В ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ» завершается монтаж новой газовой печи, которая позволит проводить термообработку изделий крупных габаритов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.

«Современные реалии диктуют необходимость постоянно обновлять оборудование, чтобы не только создавать более качественный продукт, но и расширять линейку производимых товаров. «ЦЕНТРОЛИТ» всегда старается идти в ногу со временем. Вот и сейчас на нашем предприятии заканчивается шефмонтаж новой газовой печи термообработки ПГТ 25.75.25/10-ВП», — рассказал Николай Артёменко.

Новое оборудование российского производства более экономичное в использовании, что повлияет на себестоимость конечного товара. Оно позволит проводить термообработку отливок габаритами до 7х2,5х2,5 метров. ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» планирует использовать агрегат не только для отливок собственного производства, но и оказывать услуги другим предприятиям. Ожидается, что предложение будет пользоваться спросом, так как больше ни одна организация Беларуси не может осуществлять термообработку изделий таких размеров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2026
валюта курс
EUR 3.2995
USD 2.9460
RUB 3.6597
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2997 -0.0213
USD 2.9460 -0.0083
RUB 3.6597 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3040 3.3050
USD 2.9480 2.9500
RUB 3.4767 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 26.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1220
EUR/RUB 91.7500 94.6700
USD/RUB 81.7500 84.5165
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте