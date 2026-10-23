В ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ» завершается монтаж новой газовой печи, которая позволит проводить термообработку изделий крупных габаритов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.

«Современные реалии диктуют необходимость постоянно обновлять оборудование, чтобы не только создавать более качественный продукт, но и расширять линейку производимых товаров. «ЦЕНТРОЛИТ» всегда старается идти в ногу со временем. Вот и сейчас на нашем предприятии заканчивается шефмонтаж новой газовой печи термообработки ПГТ 25.75.25/10-ВП», — рассказал Николай Артёменко.

Новое оборудование российского производства более экономичное в использовании, что повлияет на себестоимость конечного товара. Оно позволит проводить термообработку отливок габаритами до 7х2,5х2,5 метров. ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» планирует использовать агрегат не только для отливок собственного производства, но и оказывать услуги другим предприятиям. Ожидается, что предложение будет пользоваться спросом, так как больше ни одна организация Беларуси не может осуществлять термообработку изделий таких размеров.