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Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ НА 36,6 РУБЛЯ


12:18 26.10.2026

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2026 г. составила 3099,3 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В августе 2026 года средняя зарплата была 3135,9 рубля.

Таким образом, в сентябре 2026 года она снизилась по сравнению с августом 2026 года на 36,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за сентябрь составила 4021,0 рубля, Минской области – 3214,0 рубля, Гродненской – 2782,2 рубля, Брестской – 2760,0 рубля, в Гомельской – 2732,7 рубля, Витебской – 2618,6 рубля, Могилевской 2612,4 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в сентябре была в секторе информации и связи – 6426,1 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4133,7 рубля, строительства – 4147,1 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности – 3848,8 рубля, промышленности – 3269,7 рубля, транспорта и логистики — 3065,3 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте —2831,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2847,8 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2442,2 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2661,1 рубля, услуг по временному проживанию и питанию – 2278,0 рубля, образования — 2085,0 рубля.
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