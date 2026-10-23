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Экономика РБ


МИНЭНЕРГО: ТОРФЯНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ


11:35 26.10.2026

Торфяные предприятия Беларуси продолжат модернизировать и развивать. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз в ходе республиканского семинара-совещания в Солигорском районе, где подвели итоги сезона добычи торфа 2026 года и обсудили перспективы отрасли, сообщает пресс-служба энергетического ведомства.

Глава Минэнерго подчеркнул, что общей стратегической задачей государства и бизнеса является сохранение торфяного производства, модернизация заводов и обеспечение их устойчивого развития. Одним из наиболее перспективных векторов в этой работе остается глубокая переработка сырья и расширение выпуска нетопливной продукции.

Ставка на нетопливный сектор уже приносит ощутимые результаты. За девять месяцев 2026 года производство такой продукции выросло на 18% и достигло 151,7 тыс. тонн. Параллельно с этим активно развивалось внешнеторговое направление: экспорт торфяной продукции составил 51,2 тыс. тонн, принеся выручку в размере $5,3 млн. Финансовую основу для высоких показателей обеспечили системные инвестиции — на модернизацию профильных производств за этот период было направлено 30,7 млн рублей.

Уверенное наращивание мощностей позволяет отечественным предприятиям расширять географию поставок. На сегодняшний день нетопливная торфяная продукция экспортируется в девять стран мира. При этом крупнейшим зарубежным рынком для Беларуси остается Китай. С учетом отгрузок через Белорусскую калийную компанию объем поставок на китайский рынок достиг 38,6 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года.

Практическим примером успешной реализации выбранной стратегии стал Старобинский торфобрикетный завод, работу которого оценили участники семинара. На этом предприятии при участии газоснабжающих организаций воплощаются в жизнь проекты технологического обновления и уже освоены новые виды востребованной продукции.
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