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Экономика РБ


ЕАБР УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2026 ГОДА


10:50 26.10.2026

Евразийский банк развития улучшил прогноз роста экономики Беларуси, ожидая увеличение ВВП на уровне около 2,1% по итогам 2026 года.

По мнению аналитиков ЕАБР, Главным локомотивом пересмотра прогнозов стал высокий потребительский спрос. Рост реальных располагаемых доходов населения (на 8,2% в январе–августе) стимулировал внутренний рынок: розничный товарооборот подскочил сразу на 8,7%, а общие темпы торговли ускорились до 4,0%. Эта динамика позволила компенсировать внешние вызовы и удержать общий рост ВВП за девять месяцев на отметке в 2,0%, зафиксированной ранее Национальным статкомитетом.

Помимо торговли, уверенный импульс экономике придала сфера транспорта, где на фоне увеличения пассажирооборота на 7,6% объем оказанных услуг расширился на 4,8%. Дополнительную поддержку оказало и промышленное производство, которое после затишья в конце лета продемонстрировало ускорение до 0,5%.

С учетом стабильной работы ключевых секторов аналитики ЕАБР рассчитывают на сохранение позитивного тренда до конца года.
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