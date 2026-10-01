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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАН ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ
17:17 23.10.2026
Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О дополнительных мерах по обеспечению бесперебойного снабжения потребителей энергоресурсами", сообщает пресс-служба Правительства.
Документ принят в рамках проводимой работы по совершенствованию системы расчетов юридических лиц за энергоресурсы.
Постановлением актуализированы порядок ограничения или прекращения подачи природного газа, электрической и тепловой энергии потребителям, не обеспечившим своевременную их оплату, а также Положение о республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию.
Совершенствуется порядок взаимодействия юридических лиц-потребителей энергоресурсов и энергоснабжающих организаций при осуществлении расчетов за энергоресурсы.
В частности, определены критерии для организаций, к которым меры по ограничению или прекращению подачи энергоресурсов могут быть приняты только по решению республиканской комиссии.
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