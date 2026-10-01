Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О дополнительных мерах по обеспечению бесперебойного снабжения потребителей энергоресурсами", сообщает пресс-служба Правительства.

Документ принят в рамках проводимой работы по совершенствованию системы расчетов юридических лиц за энергоресурсы.

Постановлением актуализированы порядок ограничения или прекращения подачи природного газа, электрической и тепловой энергии потребителям, не обеспечившим своевременную их оплату, а также Положение о республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию.

Совершенствуется порядок взаимодействия юридических лиц-потребителей энергоресурсов и энергоснабжающих организаций при осуществлении расчетов за энергоресурсы.

В частности, определены критерии для организаций, к которым меры по ограничению или прекращению подачи энергоресурсов могут быть приняты только по решению республиканской комиссии.