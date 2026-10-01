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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ КГК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ЗАВОДА «ШТАДЛЕР МИНСК»


15:39 23.10.2026

Александр Лукашенко 23 октября в ходе совещания по развитию пассажирского транспорта критически отозвался о работе предприятия «Штадлер Минск».

«Не буду подробно останавливаться на истории этой компании в нашей стране и обещаниях собственников, которые пока не выполнены. Картина такова, что на сегодняшний день работа акционерного общества "Штадлер Минск" не приносит должных результатов. Создание белорусского поезда до стадии производства так пока и не дошло», — сказал Глава государства. Он отметил, что хотя в целом на предприятии наблюдается некоторый рост основных показателей, мощности загружены далеко не на 100%.

Президент поручил Комитету госконтроля разобраться в ситуации, в частности по итогам года оценить роль Белорусской железной дороги, которая должна потреблять продукцию предприятия. «И меньше должно быть разговоров, что санкции, чего-то трудно купить… Кому надо, тот покупает», — сказал Лукашенко. Он также обозначил, что у Правительства и Минского облисполкома сегодня нет видения перспектив развития предприятия, что требует принятия решений.
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