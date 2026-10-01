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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В III КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА СОСТАВИЛ 1,9%


15:12 23.10.2026

Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в III квартале 2026 г. составил 69,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 1,9% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 86% и 1,6% соответственно, среди мужчин – 84,7 % и 2,2% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то уровень занятости среди первых чуть выше (85,4% против 84,9%), безработица 1,9% (городское население) - против 2,1% (сельское население).

При этом безработные в поиске работы используют несколько способов. В частности, смотрят вакансии в газетах или других СМИ, интернет-источниках — 64,2%. К друзьям, родственникам, знакомым за помощью обращаются 53,6% человек, непосредственно взаимодействуют с понравившейся организацией, потенциальным работодателем — 18,1%. А 13,2% граждан пользуются услугами службы занятости или ищут работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий.

Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.
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