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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 24 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
14:34 23.10.2026
Начальник главного управления методологии и координации государственных программ Министерства экономики Андреева Татьяна Николаевна 24 октября 2026 года проведет прямую телефонную линию по теме «О подходах к формированию государственных программ на 2026-2030 годы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
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