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Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ ПО МУЛЬТФИЛЬМУ «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»


13:56 23.10.2026

Mark Formelle решил разблокировать воспоминание и представил коллекцию одежды по мотивам «Пластилиновой вороны». Яркий мультфильм с пластилиновыми фигурками запомнился своими героями, забавной песней и постоянно меняющейся картинкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, в основу новой капсулы лег дух детского творчества, когда в руках коробка яркого пластилина, правил не существует, и есть только полет фантазии. Главной изюминкой коллекции стала связь между поколениями: бренд объединил классическую советскую анимацию с языком зумеров.

«Нам очень хотелось перенести любимых героев в современные реалии, но сделать это с самоиронией. Именно поэтому на свитшотах и футболках рядом с пластилиновыми персонажами появились вирусные фразы: partner in crime, «краши детства», punks not dead. Но несмотря на эту небольшую дерзость, капсула получилась по-настоящему комфортной и уютной», — поясняют в Mark Formelle.

Все новинки собираются в идеальный фэмили-лук. Образы отлично подойдут для ленивых домашних выходных, разговоров за чаем и семейных киновечеров. Коллекция возвращает то самое забытое чувство детской беззаботности, когда хочется открыть новую коробку с пластилином и вместе с детьми слепить немного странных, но таких забавных и милых зверюшек.

В линейку вошли хлопковые домашние комплекты и футболки, а также согревающие свитшоты из мягкого футера и брюки из эластичной рибаны. Эффект деликатной винтажной варки и принты с легкими потертостями добавляют одежде приятный ретро-вайб. Цены на комплекты стартуют от 34,99 рубля, футболки — от 39,99, свитшоты — от 59,99, а одежду для детей — от 17,99.

Новая лимитированная коллекция уже ждет вас в магазинах Mark Formelle. Ее также можно заказать в интернете с доставкой на дом.
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