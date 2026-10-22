В январе-сентябрь 2026 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 5,1 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 327,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 52,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 15,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 32,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 33,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.