В сельскохозяйственных организациях Беларуси продолжается активная уборочная кампания, демонстрирующая высокие темпы работ.

По оперативным данным Минсельхозпрода на 23 октября, в стране намолочено 10 млн 451 тыс. тонн зерновых культур с учетом рапса и кукурузы. Наибольший вклад в республиканский каравай внесли аграрии Минской области, где собрано 2 млн 825 тыс тонн, и Гродненского региона с показателем 2 млн 65 тыс тонн. В Брестской области намолот составил 1 млн 936 тыс тонн, в Могилевской — 1 млн 312 тыс тонн, в Гомельской — 1 млн 234 тыс тонн, а в Витебской — 1 млн 79 тыс тонн.

Одновременно с уборкой зерновых в республике создается прочная база для животноводческой отрасли. На текущую дату в закрома заложено 8 млн 792 тыс тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 87% от плана. В частности, заготовлено 630 тыс тонн сена и 12 млн 984 тысячи тонн сенажа, при этом выполнение задания по сенажу достигло 91%. Хозяйства также накопили 17 млн 697 тыс тонн силоса, выполнив план на 86%, чему во многом способствовала уборка кукурузы на силос, которая уже завершена на 90% площадей (878 тыс. га).