|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 10,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ
11:00 23.10.2026
В сельскохозяйственных организациях Беларуси продолжается активная уборочная кампания, демонстрирующая высокие темпы работ.
По оперативным данным Минсельхозпрода на 23 октября, в стране намолочено 10 млн 451 тыс. тонн зерновых культур с учетом рапса и кукурузы. Наибольший вклад в республиканский каравай внесли аграрии Минской области, где собрано 2 млн 825 тыс тонн, и Гродненского региона с показателем 2 млн 65 тыс тонн. В Брестской области намолот составил 1 млн 936 тыс тонн, в Могилевской — 1 млн 312 тыс тонн, в Гомельской — 1 млн 234 тыс тонн, а в Витебской — 1 млн 79 тыс тонн.
Одновременно с уборкой зерновых в республике создается прочная база для животноводческой отрасли. На текущую дату в закрома заложено 8 млн 792 тыс тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 87% от плана. В частности, заготовлено 630 тыс тонн сена и 12 млн 984 тысячи тонн сенажа, при этом выполнение задания по сенажу достигло 91%. Хозяйства также накопили 17 млн 697 тыс тонн силоса, выполнив план на 86%, чему во многом способствовала уборка кукурузы на силос, которая уже завершена на 90% площадей (878 тыс. га).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2026
Курсы в банках
на 23.10.2026
Конвертация в банках
на 23.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте