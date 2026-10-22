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Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,4%


10:59 23.10.2026

В январе-сентябре 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 26 519,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-сентября 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 9,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 9,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 8,4%, в обрабатывающей промышленности сократился на 6,3%.
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