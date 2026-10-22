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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ ФОРМИРУЕТ ОСНОВУ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЭКОНОМИКЕ


10:36 23.10.2026

Опережающее развитие сферы услуг формирует основу для более масштабных результатов в экономике и повышения качества жизни людей. Об этом заявил 22 октября 2026 года заместитель министра экономики Алексей Зубович, выступая с докладом на тематическом круглом столе XXVII Международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», передает пресс-служба экономического ведомства.

В своем выступлении заместитель руководителя Министерства особо отметил значение сферы услуг, которая во всем мире является ключевым драйвером: в развитых экономиках её доля в ВВП составляет 65–75%. Большой потенциал роста есть и у нашей страны. В первую очередь, за счет традиционных направлений – IT, цифровой торговли, транспорта, образования и здравоохранения. По каждому из них имеются резервы, связанные с увеличением вклада высокомаржинальных услуг, их оказанием «под ключ» и переводом в цифровой формат.

Кроме того, по словам Алексея Зубовича, в мире активно развиваются и новые направления. Речь идет, в частности, о креативной экономике – это дизайн, медиа и иные виды деятельности, напрямую связанные с творчеством. По данным ЮНКТАД, на её долю приходится порядка 3,1% мирового ВВП, а в отдельных странах – вплоть до 7,3% ВВП.

Второе – платформенная экономика. Это бизнес-модель, подразумевающая, что цифровая платформа сама организует взаимодействие между поставщиками товара и его потребителями, выступая координатором рынка. Платформы уже стали базовой инфраструктурой: маркетплейсы, такси, банковские сервисы, соцсети – это сферы, с которыми сталкивается каждый в своей повседневной жизни.

И третье – сервисная экономика, охватывающая весь комплекс инжиниринговых, консалтинговых и иных деловых услуг, обслуживающих реальный сектор экономики. Здесь практикуется следующий подход – встроить материальное производство в сервисную логику, реализуя не просто продукт, а пакетное решение: товар «плюс» сервис «плюс» персонализация.

«Опережающее развитие сферы услуг – важнейшая задач текущей пятилетки, решение которой позволит сформировать основу для более масштабных результатов производственных отраслях и экономике в целом, повышения качества жизни людей», – резюмировал замглавы экономического ведомства.
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