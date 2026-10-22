Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства Беларуси демонстрируют высокую продуктивность на уборке «второго хлеба».

По оперативным данным Минсельхозпрода на 23 октября, в стране накопано 704 тысячи тонн картофеля. При этом средняя урожайность культуры достигла 333 центнеров с гектара, что на 25 центнеров превышает аналогичный показатель прошлого года.

Лидером по валовому сбору клубней традиционно выступает Минская область, где аграрии собрали 204 тысячи тонн. Значительные объемы также накопаны в хозяйствах Могилевской области, обеспечивших 159 тысяч тонн, и Брестчины, где результат составил 136 тысяч тонн. В Гродненском регионе валовой сбор к текущей дате достиг 80 тысяч тонн, в Гомельском — 74 тысячи тонн, а замыкает областную сводку Витебщина с показателем 51 тысяча тонн.