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Экономика РБ


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ ПЕРЕД 205 РАБОТНИКАМИ АПК ПОГАШЕНА В МСТИСЛАВСКОМ РАЙОНЕ


10:15 23.10.2026

Прокуратура Мстиславского района в рамках надзора за исполнением законодательства установила факт невыплаты заработной платы на предприятии АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Могилевский области, в нарушение указанного требования руководство предприятия не выплатило заработную плату за июль 2026 года, что привело к образованию задолженности на общую сумму свыше 288 тыс. рублей.

В целях защиты прав и законных интересов работников прокуратура Мстиславского района вынесла руководителю предприятия предписание, в котором потребовала незамедлительно принять меры к погашению задолженности по оплате труда.

По результатам рассмотрения акта надзора наниматель выплатил 205 работникам причитавшиеся им деньги в полном объеме.

Кроме того, за допущенные нарушения по поручению прокуратуры руководитель предприятия привлечен к ответственности по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением взыскания в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1350 рублей).

Вопросы соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, взяты на контроль.

Справочно. Согласно п.4 ч.1 ст.55 Трудового кодекса Республики Беларусь при организации труда работников наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором.
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