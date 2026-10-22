Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 1,9%

09:47 23.10.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-сентябре 2026 года в текущих ценах составил 71,8 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,9% к уровню января-сентября 2025 г.