Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» подписал меморандум о сотрудничестве с крупной китайской компанией в области сельхозмашиностроения во время визита делегации Гомельской области в китайский город Чанчунь, сообщает пресс-служба Минпрома.

Китайская компания специализируется на интеллектуальных тракторах, комбайнах, беспилотной сельхозтехнике, электронных системах управления и технологиях на основе ИИ.

Одним из перспективных направлений станет совместная разработка самоходных зерноуборочных комбайнов с искусственным интеллектом.

Планируется локализовать производство в провинции Цзилинь, а готовую технику поставлять на китайский и международные рынки.

Объединение белорусского опыта и китайских инноваций открывает новые возможности для развития сельхозмашиностроения и внедрения передовых технологий в аграрную отрасль