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Экономика РБ
«ГОМСЕЛЬМАШ» И КИТАЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗРАБОТАЮТ БЕСПИЛОТНЫЙ КОМБАЙН С ИИ
17:35 22.10.2026
Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» подписал меморандум о сотрудничестве с крупной китайской компанией в области сельхозмашиностроения во время визита делегации Гомельской области в китайский город Чанчунь, сообщает пресс-служба Минпрома.
Китайская компания специализируется на интеллектуальных тракторах, комбайнах, беспилотной сельхозтехнике, электронных системах управления и технологиях на основе ИИ.
Одним из перспективных направлений станет совместная разработка самоходных зерноуборочных комбайнов с искусственным интеллектом.
Планируется локализовать производство в провинции Цзилинь, а готовую технику поставлять на китайский и международные рынки.
Объединение белорусского опыта и китайских инноваций открывает новые возможности для развития сельхозмашиностроения и внедрения передовых технологий в аграрную отрасль
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