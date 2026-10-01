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Экономика РБ
НА МОГИЛЕВЩИНЕ 14 ЧИНОВНИКОВ ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
17:04 22.10.2026
В Могилевской области 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
КГК Могилевской области проверил соблюдение порядка работы с обращениями граждан и юридических лиц в ряде райисполкомов, районных администраций и организаций области. Установлены случаи ненадлежащего рассмотрения обращений, порядка работы с книгой замечаний и предложений.
Так, в Кричевском райисполкоме более двух месяцев (вместо одного) рассматривалось коллективное обращение жителей домов по ул. Сиротинина в г. Кричеве об отсутствии уличного освещения и ремонте дорожного покрытия.
В Славгородском райисполкоме обращение индивидуального предпринимателя об оптимизации расписания междугородних пассажирских перевозок по маршруту Славгород-Могилев рассматривалось также больше месяца.
Выявлены случаи, когда местными органами не устанавливалась и соответственно не взималась с субъектов плата за разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов.
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