В Могилевской области 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

КГК Могилевской области проверил соблюдение порядка работы с обращениями граждан и юридических лиц в ряде райисполкомов, районных администраций и организаций области. Установлены случаи ненадлежащего рассмотрения обращений, порядка работы с книгой замечаний и предложений.

Так, в Кричевском райисполкоме более двух месяцев (вместо одного) рассматривалось коллективное обращение жителей домов по ул. Сиротинина в г. Кричеве об отсутствии уличного освещения и ремонте дорожного покрытия.

В Славгородском райисполкоме обращение индивидуального предпринимателя об оптимизации расписания междугородних пассажирских перевозок по маршруту Славгород-Могилев рассматривалось также больше месяца.

Выявлены случаи, когда местными органами не устанавливалась и соответственно не взималась с субъектов плата за разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов.