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Экономика РБ
МТЗ ВЫПУСТИТ УСТАНОВОЧНУЮ ПАРТИЮ BELARUS 2303
13:55 22.10.2026
Минский тракторный завод планирует выпустить в 2026 году установочную партию новой модели гусеничного трактора BELARUS 2303. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный конструктор по спецтехнике — начальник управления УКЭР-2 Андрей Гордейчик.
«BELARUS 2303 разработан на основе серийной модели BELARUS 2103. Трактор оснащен двигателем Ярославского моторного завода с системой подачи топлива Common Rail, что позволило увеличить энергоотдачу без роста топливных затрат. Мотор соответствует экологическому стандарту Stage IIIA. Также трактор оснащен распределителем с электронным управлением и насосом гидросистемы повышенной производительности (до 160 л/мин) для возможности работы с современным сельскохозяйственным оборудованием. Гусеничный движитель трактора обеспечивает устойчивость на склонах и неровном рельефе, хорошую проходимость на переувлажненных и болотистых почвах, а также минимальное уплотнение грунта», — пояснил Андрей Гордейчик.
Напомним, 225-сильный BELARUS 2303 стал одной из главных премьер бренда BELARUS TRACTORS на Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН — 2026». Модель удостоена Серебряной звезды форума за разработку и внедрение в производство выпадающих технологий российского растениеводства.
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