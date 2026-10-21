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Экономика РБ


ПРИОРИТЕТ В ГОСПОДДЕРЖКЕ ПОЛУЧАТ ЭФФЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА — МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ


12:45 22.10.2026

Приоритет в государственной поддержке получат эффективные хозяйства, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов во время личного приема представителей общественного объединения «Союз фермеров Могилевской области» в Горецком райисполкоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, главной темой открытого диалога стало совершенствование системы распределения материально-технических ресурсов, включая обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами.

В ходе обсуждения фермеры выразили уверенность в том, что для всех сельхозпроизводителей, которые по-настоящему трудятся на земле, должны быть созданы равные условия. Комментируя эти инициативы, глава ведомства подробно рассказал о предложениях по модернизации действующих механизмов. Он подчеркнул, что в поле зрения органов государственного управления должны находиться в первую очередь те хозяйства, которые добросовестно развивают растениеводство и животноводство, а также самостоятельно инвестируют в технику и землю.

Именно поэтому оценивать фермерский сектор планируется по реальным результатам. Государственные субсидии и адресная помощь будут направляться предприятиям, которые не только эффективно обрабатывают выделенные угодья и производят качественную продукцию, но и своевременно рассчитываются за полученные ресурсы под четко определенную зону ответственности. При этом все конструктивные предложения, озвученные аграриями в ходе встречи, будут обязательно учтены министерством при дальнейшей доработке нормативной базы.

В качестве примера успешного взаимодействия власти и бизнеса Юрий Горлов привел Горецкий район, где сегодня продуктивно работают 28 крестьянских (фермерских) хозяйств. Им на регулярной основе оказываются востребованные меры содействия, в том числе выделяются бюджетные субсидии на производство сельскохозяйственной продукции, закупку минеральных удобрений и приобретение топлива.
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