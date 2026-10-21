|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТС РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ВСЮ БЕЛАРУСЬ
12:38 22.10.2026
МТС расширяет географию подключения корпоративной мобильной связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь оформить SIM-карты для бизнеса можно во всех партнерских салонах — это более 160 точек коммерческих представителей в 120 населенных пунктах.
География охватывает как крупные промышленные центры, так и небольшие райцентры и агрогородки. Таким образом, бизнес любого уровня — от ИП и микропредприятий до крупных холдингов — может подключить корпоративные тарифы в удобной точке без необходимости ехать в областной центр.
МТС предлагает линейку корпоративных тарифов «Супер бизнес», которая закрывает потребности клиентов с разным профилем и интенсивностью коммуникаций. Для небольших команд и ИП подойдут решения с фиксированным пакетом трафика, а для крупных организаций — безлимитные опции и международные разговоры, которые в можно добавить к тарифу в любой момент.
Чтобы подобрать удобное место для подключения бизнес-связи, можно ознакомиться с перечнем адресов на официальном сайте МТС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2026
Курсы в банках
на 22.10.2026
Конвертация в банках
на 22.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте