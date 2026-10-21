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Экономика РБ


МТС РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ВСЮ БЕЛАРУСЬ


12:38 22.10.2026

МТС расширяет географию подключения корпоративной мобильной связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь оформить SIM-карты для бизнеса можно во всех партнерских салонах — это более 160 точек коммерческих представителей в 120 населенных пунктах.

География охватывает как крупные промышленные центры, так и небольшие райцентры и агрогородки. Таким образом, бизнес любого уровня — от ИП и микропредприятий до крупных холдингов — может подключить корпоративные тарифы в удобной точке без необходимости ехать в областной центр.

МТС предлагает линейку корпоративных тарифов «Супер бизнес», которая закрывает потребности клиентов с разным профилем и интенсивностью коммуникаций. Для небольших команд и ИП подойдут решения с фиксированным пакетом трафика, а для крупных организаций — безлимитные опции и международные разговоры, которые в можно добавить к тарифу в любой момент.

Чтобы подобрать удобное место для подключения бизнес-связи, можно ознакомиться с перечнем адресов на официальном сайте МТС.
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