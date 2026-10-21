Экономика РБ

РУКОВОДСТВО БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 26 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

11:43 22.10.2026 Белорусская железная дорога 26 октября 2026 года организует прямую телефонную линию по теме: «Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности на Белорусской железной дороге». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, на вопросы ответит главный инженер государственного объединения «Белорусская железная дорога» Сергей Александрович Новодворский. Прямая телефонная линия состоится с 13.00 до 14.00. Задать свои вопросы по заявленной тематике можно будет по телефону: +375(17) 225-24-24.