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Экономика РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 26 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
11:43 22.10.2026
Белорусская железная дорога 26 октября 2026 года организует прямую телефонную линию по теме: «Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности на Белорусской железной дороге».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, на вопросы ответит главный инженер государственного объединения «Белорусская железная дорога» Сергей Александрович Новодворский.
Прямая телефонная линия состоится с 13.00 до 14.00.
Задать свои вопросы по заявленной тематике можно будет по телефону: +375(17) 225-24-24.
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