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Экономика РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ТРАНСПОРТА
11:39 22.10.2026
Комплект приборов для оценки электромагнитной совместимости транспортных средств, разработанный специалистами ОАО «МНИПИ», предназначен для проведения комплексных испытаний бортового электрооборудования легковых и грузовых автомобилей на устойчивость к кондуктивным импульсным помехам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома Беларуси, принцип работы прибора заключается в точной имитации аварийных, переходных и штатных импульсных процессов в сети постоянного тока (12 В и 24 В) с возможностью регулировки параметров амплитуды, длительности и формы импульсов.
Прибор востребован в следующих сферах:
Предприятия автомобилестроения: проведение квалификационных и приемо-сдаточных испытаний электронных блоков управления, систем ABS/ESP и климат-контроля.
Оборонно-промышленный комплекс: проверка бортовых электрических систем спецтехники и автотранспорта двойного назначения на помехоустойчивость.
Исследовательские центры и конструкторские бюро: разработка новых электронных узлов, отладка схемотехники и анализ стойкости компонентов к перенапряжениям.
Сервисные и ремонтные центры: диагностика причин выхода из строя автомобильной электроники при воздействии импульсных перенапряжений.
Ключевые преимущества:
Полный спектр импульсов и точность: воспроизведение тестовых импульсов 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b с регулировкой амплитуды от 6 до 600 В, времени фронта от 3 нс и тока нагрузки до 50 А.
Автономная система «Все в одном»: комплекс объединяет генератор, цифровой осциллограф С8-54 (400 МГц), программируемый источник питания IT6523C, блок нагрузок и интерфейсы USB/Ethernet (SCPI) для работы без ПК.
Отечественная разработка позволяет организациям отказаться от дорогостоящих импортных аналогов и гарантирует бескомпромиссный контроль электромагнитной совместимости на всех этапах производства транспортных средств.
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