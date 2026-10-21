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Экономика РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ТРАНСПОРТА


11:39 22.10.2026

Комплект приборов для оценки электромагнитной совместимости транспортных средств, разработанный специалистами ОАО «МНИПИ», предназначен для проведения комплексных испытаний бортового электрооборудования легковых и грузовых автомобилей на устойчивость к кондуктивным импульсным помехам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома Беларуси, принцип работы прибора заключается в точной имитации аварийных, переходных и штатных импульсных процессов в сети постоянного тока (12 В и 24 В) с возможностью регулировки параметров амплитуды, длительности и формы импульсов.

Прибор востребован в следующих сферах:

Предприятия автомобилестроения: проведение квалификационных и приемо-сдаточных испытаний электронных блоков управления, систем ABS/ESP и климат-контроля.

Оборонно-промышленный комплекс: проверка бортовых электрических систем спецтехники и автотранспорта двойного назначения на помехоустойчивость.

Исследовательские центры и конструкторские бюро: разработка новых электронных узлов, отладка схемотехники и анализ стойкости компонентов к перенапряжениям.

Сервисные и ремонтные центры: диагностика причин выхода из строя автомобильной электроники при воздействии импульсных перенапряжений.

Ключевые преимущества:

Полный спектр импульсов и точность: воспроизведение тестовых импульсов 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b с регулировкой амплитуды от 6 до 600 В, времени фронта от 3 нс и тока нагрузки до 50 А.

Автономная система «Все в одном»: комплекс объединяет генератор, цифровой осциллограф С8-54 (400 МГц), программируемый источник питания IT6523C, блок нагрузок и интерфейсы USB/Ethernet (SCPI) для работы без ПК.

Отечественная разработка позволяет организациям отказаться от дорогостоящих импортных аналогов и гарантирует бескомпромиссный контроль электромагнитной совместимости на всех этапах производства транспортных средств.
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