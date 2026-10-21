Оперативники Брестской таможни установили факт ввоза из Польши партии техники иностранного производства без уплаты необходимых таможенных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники при проведении спецмероприятий на участке автодороги M1 остановили автомобиль IVECO, принадлежащий белорусскому перевозчику. Водитель предоставил товаросопроводительные документы на перемещаемые трикотажные изделия.

Только при осмотре грузового отсека обнаружено, что фактически в картонных коробках находится 92 единицы бытовой техники, строительного инструмента и игровых наборов. Стоимость партии составила порядка 160 тыс. белорусских рублей.

При дальнейшей проверке установлено, что техника была ввезена через польско-белорусскую границу разными физическими лицами под видом товаров для личного пользования.

По данному факту Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст. 15.1, ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Незаконно ввезенные товары изъяты до решения суда.