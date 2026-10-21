Импортозамещение и технологическая независимость остаются стратегическим выбором Беларуси. Об этом говорится в приветствии первого заместителя премьер-министра участникам XXVII Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", передает пресс-служба Правительства.

Это уже традиционный форум, который Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики ежегодно проводит для представителей органов государственного управления, научного сообщества, бизнеса и экспертов из разных стран. Нынешняя конференция проходит в первый год реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием. Поэтому закономерно, что в центре дискуссий - задачи новой пятилетки и механизмы их выполнения.

Ключевая идея Программы - построение самодостаточного и конкурентоспособного государства, в центре внимания которого человек и переход к новому качеству жизни каждого белоруса. "Демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, качественная среда для жизни, рост конкурентоспособности и ускорение технологического развития, сильные регионы, укрепление обороноспособности, реализация туристического потенциала - по каждому из этих приоритетов поставлены конкретные цели. Сегодня важно не только отслеживать их достижение, но и своевременно выявлять риски, предлагать решения, которые позволят выполнить поставленные задачи в условиях высокой неопределенности на внешнем контуре", - говорится в приветствии.

"Импортозамещение и технологическая независимость остаются стратегическим выбором. Речь идет не о замещении любой ценой, а о создании конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью, локализации критически важных компонентов, формировании собственных технологических цепочек, в том числе на основе местных сырьевых ресурсов. Беларусь должна стать страной с развитой цифровой индустрией и собственными прорывными технологиями. Это требует повышения наукоемкости экономики, эффективной системы коммерциализации разработок, широкого внедрения искусственного интеллекта и цифровых платформ в отраслях и государственном управлении", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.

Не менее важно повысить отдачу от интеграции. "Союзное государство и Евразийский экономический союз должны давать нашим предприятиям не только доступ к рынкам, но и реальные выгоды: устранение барьеров, совместные кооперационные проекты, общие подходы к промышленной политике и технологическому суверенитету, формирование единого рынка услуг. Российская Федерация остается нашим ключевым партнером, и поиск новых форм кооперации двух стран по-прежнему в повестке форума. Вместе с тем нужно полнее использовать возможности сотрудничества с Китайской Народной Республикой, странами СНГ, ШОС, БРИКС, наращивать присутствие на рынках дальней дуги", - отметил Николай Снопков.

"Ставка на эффективность - главное требование текущего пятилетия. Каждый рубль инвестиций, каждое управленческое решение должны работать на рост производительности, доходов и благосостояния людей. Запрос Правительства на качественную экспертизу, обоснованные прогнозы и практические рекомендации постоянно растет, - подчеркнул первый вице-премьер. - Уверен, что выработанные в ходе конференции предложения будут востребованы при подготовке решений органов государственного управления и помогут обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие Беларуси".