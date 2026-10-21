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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ


10:57 22.10.2026

В Беларуси изменились квалификационные требования для четырех рабочих профессий. Соответствующие корректировки закреплены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 августа 2026 года № 63.

Как сообщает пресс-служба трудового ведомства, документ вносит изменения в выпуски 1, 3 и 58 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Принятые новшества направлены на то, чтобы актуализировать обязанности персонала и привести их в соответствие с современными условиями рынка труда, а также жесткими требованиями безопасности.

В рамках этих изменений ведомство детально конкретизировало обязанности сотрудников, обеспечивающих безопасность и охрану. Так, для сторожей (вахтеров) 3-го разряда были точно определены и сужены объекты, охрана которых относится к их компетенции. В то же время у контролеров на контрольно-пропускных пунктах 6-го разряда трудовые функции, наоборот, расширились — теперь они официально включают осуществление контрольно-пропускного режима и несение службы на объектах, которые охраняются специальным органом охраны.

Параллельно с этим новшества затронули технический сектор и сферу индустрии развлечений. Для монтажников санитарно-технических систем и оборудования 7-го разряда в перечень обязанностей включили сложные работы по наладке и техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения. Изменения коснулись и дежурных аттракционов и игрового оборудования, для которых полностью обновили квалификационную характеристику — здесь главный акцент сделан на обеспечение безопасности посетителей и строгое соблюдение законодательства при обучении персонала.

Все эти пересмотренные стандарты призваны помочь нанимателям правильно организовать рабочий процесс и грамотно выстроить систему подготовки кадров. Официально новые правила и обновленный справочник ЕТКС вступят в силу с 14 ноября 2026 года.
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