Комитет госконтроля проведет 22 октября горячую линию по вопросу организации школьного питания, сообщает пресс-служба КГК.

Специалисты ведомства хотят узнать у родителей и учеников, изменилось ли качество еды в текущем учебном году, и какие из новых блюд в рационе стали наиболее востребованными.

Наряду с положительными изменениями представители ведомства намерены выявить и системные проблемы. В центре внимания окажутся жалобы на холодную или невкусную еду, недостаточный размер порций и неудобный график приема пищи. Также эксперты КГК проверят работу вендинговых аппаратов и выяснят, помогают ли они справляться с очередями в буфетах.

Высказать свои замечания или предложения можно напрямую сотрудникам Комитета. Горячая линия по короткому номеру 191 будет работать с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.