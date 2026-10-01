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Экономика РБ


МАРТ ПРЕСЕК РЕКЛАМУ ЗАПРЕЩЕННОЙ КОСМЕТИКИ NIVEA В БЕЛАРУСИ


16:52 21.10.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли на регулярной основе контролирует реализацию товаров, запрещенных к ввозу и продаже на территории Беларуси в соответствии с постановлением Совета Министров № 240 «О применении специальных мер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, так, в рамках рассмотрения обращения гражданина МАРТ изучена мобильная версия информационного онлайн-ресурса «Онлайнер» и установлено, что в конце статей в разделах «АВТО» и «ТЕХНОЛОГИИ» размещалась реклама о реализации косметических товаров, в том числе продукции торговой марки NIVEA, ввоз и реализация которой запрещены.

Данные обстоятельства свидетельствовали о нарушении рекламораспространителем ООО «Онлайнер» требований Закона «О рекламе». В этой связи Обществу вынесено предписание об устранении нарушения, которое исполнено в полном объеме.

При этом установлено, что рекламодателем выступало ООО «Яндекс Реклама». В его адрес МАРТ направлено предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о рекламе и необходимости принятия мер, направленных на исключение подобных случаев в последующем.

Напоминаем: в соответствии с постановлением Совета Министров № 779 «О государственном информационном ресурсе «Реестр рекламораспространителей» рекламораспространитель может быть исключен из Реестра рекламораспространителей, если нарушение не устранено либо в течение года выдано два и более предписания об устранении нарушений.
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