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Экономика РБ


БАА-КОНСАЛТ: ВВОЗ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФИЗЛИЦАМИ В БЕЛАРУСЬ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 37,5%


16:42 21.10.2026

За 9 месяцев 2026 года физические лица ввезли в Беларусь 96,7 тыс. легковых автомобилей — это на 37,5% больше, чем за такой же период прошлого года, свидетельствуют данные «БАА-Консалт».

Рост импорта автомобилей гражданами продолжается на протяжении всего года. В первом квартале физическими лицами было ввезено 26,1 тыс. автомобилей, во втором — 32,8 тыс., а в третьем — уже 37,8 тыс. автомобилей.

Таким образом, объем ввоза последовательно увеличивается от квартала к кварталу, а результат третьего квартала почти на 45% превышает показатель первых трех месяцев года.

В структуре импорта становится больше молодых автомобилей

Одновременно меняется возрастная структура ввоза.

Доля автомобилей до 3 лет по итогам девяти месяцев 2026 года выросла до 22,6% против 18,8% годом ранее.

При этом в абсолютном выражении объем ввоза автомобилей возрастом до 3 лет увеличился сразу на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля автомобилей возрастом от 3 до 5 лет составила 39,6% против 41,7% в 2025 году, а автомобилей старше 5 лет — 37,8% против 39,5%.

Таким образом, ввоз физическими лицами не только растет в целом, но и постепенно смещается в сторону более новых автомобилей.

Предпочтения покупателей остаются достаточно устойчивыми

Состав наиболее востребованных моделей по возрастным группам меняется незначительно.

В сегменте автомобилей возрастом до 3 лет лидером как в 2025, так и в 2026 году остается CHEVROLET EQUINOX. В 2025 году в тройку наиболее популярных моделей также входили DEEPAL S07 и GEELY COOLRAY, а в 2026 году — GEELY COOLRAY и GEELY ATLAS.

В возрастной группе от 3 до 5 лет состав лидеров не изменился: наиболее востребованными остаются CHEVROLET EQUINOX, GMC TERRAIN и PEUGEOT 3008.

Среди автомобилей старше 5 лет первое место сохраняет PEUGEOT 5008. В 2025 году далее следовали RENAULT MEGANE и NISSAN QASHQAI, а в 2026 году они поменялись местами: вторую позицию занял NISSAN QASHQAI, третью — RENAULT MEGANE.

Рост объёмов ввоза физическими лицами сопровождается и ростом рисков

На фоне увеличения объемов самостоятельного ввоза автомобилей таможенные органы Беларуси (@customs_bel) вновь предупреждают граждан о мошеннических схемах, связанных с приобретением транспортных средств за рубежом через посредников.

Так граждане, приобретающие автомобили, перечисляли мошенникам деньги за несуществующие автомобили и якобы необходимые таможенные платежи.

В направляемых гражданам поддельных документах, в частности, могут фигурировать платежи, которых в действительности не существует, включая различные «залоговые» платежи и так называемый коммерческий утилизационный сбор.

Импорт автомобилей гражданами стал крупнейшим каналом поступления автомобилей на рынок

По итогам девяти месяцев 2026 года объем ввоза легковых автомобилей физическими лицами достиг 96,7 тыс. единиц.

Это в четыре раза больше, чем объем импорта автомобилей юридическими лицами за тот же период.

Более того, количество автомобилей, зарегистрированных физическими лицами, примерно на 50% превышает совокупный объем реализации импортированных юридическими лицами автомобилей и автомобилей, произведенных на белорусских автозаводах, за январь–сентябрь 2026 года.

Таким образом, именно импорт автомобилей гражданами сегодня формирует крупнейший поток автомобилей на белорусский рынок и оказывает всё более заметное влияние на его структуру, возрастной состав и модельные предпочтения покупателей.
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