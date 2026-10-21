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Экономика РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА В 1,2 РАЗА


14:17 21.10.2026

В Минской области эффективность использования государственного имущества выросла в 1,2 раза. Комитет государственного имущества подвел итоги работы с неиспользуемыми объектами коммунальной собственности за девять месяцев 2026 года, отметив уверенную динамику вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Госкомимущества, значительную часть обновленного экономического оборота сформировали прямые продажи. За отчетный период региону удалось реализовать 54 объекта недвижимости, причем 15 из них были проданы на аукционах с начальной ценой всего в одну базовую величину. В результате этих сделок в бюджет Минской области поступило более 8,8 миллиона рублей.

Высокие результаты зафиксированы и по другим направлениям работы с госимуществом. Так, показатель сдачи пустующих площадей в аренду достиг 88,2%, а уровень передачи неиспользуемых объектов (включая переход в частную собственность) составил 91%. В целом из 128 запланированных в календарных графиках объектов в хозяйственную деятельность уже вовлечено 79 зданий и сооружений, что составляет 61,7% от плана.

Лидерами по вовлечению имущества стали семь регионов Минщины, которые полностью выполнили свои календарные графики. В число передовиков вошли Дзержинский, Клецкий, Молодечненский, Стародорожский, Столбцовский и Узденский районы, а также город Жодино.

Одновременно с интеграцией перспективных площадок в бизнес регион очищают от ветхих построек. За девять месяцев в Минской области демонтировали 112 аварийных строений, утративших свои технические характеристики, — это 65,5% от всего годового плана по сносу.

Такая системная работа позволяет не только наводить порядок на земле, но и возвращать пустующие площади в экономику, привлекать новые инвестиции и существенно повышать общую эффективность управления коммунальной собственностью.
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