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Экономика РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ПОВЫСИТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ С 1 НОЯБРЯ 2026 ГОДА
12:12 21.10.2026
РУП «Белтелеком» повысит тарифы на услуги электросвязи с 1 ноября 2026 года. Соответствующие изменения стоимости услуг для физических и юридических лиц национальный оператор связи проводит в строгом соответствии с действующим законодательством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, корректировка цен затронет базовые сервисы компании, которыми ежедневно пользуются миллионы абонентов. В частности, обновятся тарифы на услуги местной сети электросвязи, а также на предоставление междугородных телефонных соединений.
Параллельно с фиксированной телефонией изменения затронут и сферу современных цифровых услуг. Перерасчет стоимости ожидает абонентов, подключенных к услугам доступа в сеть Интернет под брендом byfly, и пользователей комплексных пакетов услуг электросвязи.
Подробную информацию об обновленной стоимости конкретных тарифных планов и пакетов услуг можно будет узнать на официальном сайте национального оператора связи.
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