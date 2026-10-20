РУП «Белтелеком» повысит тарифы на услуги электросвязи с 1 ноября 2026 года. Соответствующие изменения стоимости услуг для физических и юридических лиц национальный оператор связи проводит в строгом соответствии с действующим законодательством.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, корректировка цен затронет базовые сервисы компании, которыми ежедневно пользуются миллионы абонентов. В частности, обновятся тарифы на услуги местной сети электросвязи, а также на предоставление междугородных телефонных соединений.

Параллельно с фиксированной телефонией изменения затронут и сферу современных цифровых услуг. Перерасчет стоимости ожидает абонентов, подключенных к услугам доступа в сеть Интернет под брендом byfly, и пользователей комплексных пакетов услуг электросвязи.

Подробную информацию об обновленной стоимости конкретных тарифных планов и пакетов услуг можно будет узнать на официальном сайте национального оператора связи.