Сельхозорганизации Беларуси намолотили 10,3 миллиона тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.

По оперативным данным Минсельхозпрода по состоянию на 21 октября, в региональном разрезе по объемам намолота лидирует Минская область с показателем 2 млн 775 тыс. тонн. Далее идут Гродненская (2 млн 33 тыс. тонн), Брестская (1 млн 909 тыс. тонн), Могилевская (1 млн 299 тыс. тонн), Гомельская (1 млн 223 тыс. тонн) и Витебская (1 млн 61 тыс. тонн) области.

Параллельно в хозяйствах страны завершается уборка технических и овощных культур. Сахарная свекла убрана с 73 тыс. га (67% от плана), накопано 3 млн 527 тыс. тонн при урожайности 483 ц/га. В разрезе областей накопано: Минская — 1 млн 313 тыс. тонн, Гродненская — 1 млн 195 тыс. тонн, Брестская — 625 тыс. тонн, Могилевская — 342 тыс. тонн, Гомельская — 32 тыс. тонн и Витебская — 20 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля достиг 689 тыс. тонн (урожайность 333 ц/га, что на 23 ц/га выше прошлогодней). Лидирует Минская область (198 тыс. тонн), далее идут Могилевская (157 тыс. тонн), Брестская (135 тыс. тонн), Гродненская (77 тыс. тонн), Гомельская (73 тыс. тонн) и Витебская (49 тыс. тонн).

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 121 тыс. тонн урожайностью 317 ц/га, что на 17 ц/га выше прошлогоднего. Убрано 69% площадей.