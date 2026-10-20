В Минске продолжается активное строительство нового микрорайона в границах улиц Геологическая и Карвата. В границах этих улиц сейчас полным ходом идет формирование микрорайона № 1.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», на строительной площадке активно работают несколько застройщиков, предлагая современные архитектурные решения. В частности, предприятие «МАПИД» возводит здесь два жилых дома с оригинальным внешним оформлением: их фасады украсит графика в виде деревьев. В аналогичном стиле оформят и местные инженерные сооружения. Первым из мапидовских объектов — уже в 2026 году — планируют сдать дом-«ушку» № 10 общей площадью 4 735 кв. м. В начале 2027-го к сдаче готовится высотка № 6 площадью 7 407 кв. м.

По соседству с панельными домами растет еще одна высотка, но уже по индивидуальному проекту. Ее возведением занимается СУ-19 треста № 1. В данный момент строители работают на уровне девятого этажа из 15 запланированных. Общая площадь этого здания составит 10 059 кв. м, а новоселье жильцы смогут отпраздновать в 2027 году. Стоит отметить, что абсолютно все жилье в строящемся комплексе будет сдаваться новоселам сразу с чистовой отделкой.

Чтобы обеспечить будущих жильцов машино-местами, параллельно с жилыми корпусами возводится транспортная инфраструктура. Специалисты УСР треста № 1 строят два двухуровневых паркинга открытого типа, каждый из которых рассчитан на 100 автомобилей. Их введение в эксплуатацию также намечено на 2027 год.

Однако на этом развитие площадки не остановится. Как пояснили в УКСе Заводского района, который выступает заказчиком проекта, застройка микрорайона № 1 будет продолжена. В настоящее время на экспертизе находятся проекты еще двух жилых домов — монолитной высотки по индивидуальному проекту и дома-«свечки» от генерального подрядчика «МАПИД». Кроме того, в перспективе на территории жилого квартала появится и третий паркинг.