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Экономика РБ
ТРИ ЖИЛЫХ ДОМА И ДВА ПАРКИНГА ОДНОВРЕМЕННО ВОЗВОДЯТ В МИНСКОЙ СТЕПЯНКЕ
11:47 21.10.2026
В Минске продолжается активное строительство нового микрорайона в границах улиц Геологическая и Карвата. В границах этих улиц сейчас полным ходом идет формирование микрорайона № 1.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», на строительной площадке активно работают несколько застройщиков, предлагая современные архитектурные решения. В частности, предприятие «МАПИД» возводит здесь два жилых дома с оригинальным внешним оформлением: их фасады украсит графика в виде деревьев. В аналогичном стиле оформят и местные инженерные сооружения. Первым из мапидовских объектов — уже в 2026 году — планируют сдать дом-«ушку» № 10 общей площадью 4 735 кв. м. В начале 2027-го к сдаче готовится высотка № 6 площадью 7 407 кв. м.
По соседству с панельными домами растет еще одна высотка, но уже по индивидуальному проекту. Ее возведением занимается СУ-19 треста № 1. В данный момент строители работают на уровне девятого этажа из 15 запланированных. Общая площадь этого здания составит 10 059 кв. м, а новоселье жильцы смогут отпраздновать в 2027 году. Стоит отметить, что абсолютно все жилье в строящемся комплексе будет сдаваться новоселам сразу с чистовой отделкой.
Чтобы обеспечить будущих жильцов машино-местами, параллельно с жилыми корпусами возводится транспортная инфраструктура. Специалисты УСР треста № 1 строят два двухуровневых паркинга открытого типа, каждый из которых рассчитан на 100 автомобилей. Их введение в эксплуатацию также намечено на 2027 год.
Однако на этом развитие площадки не остановится. Как пояснили в УКСе Заводского района, который выступает заказчиком проекта, застройка микрорайона № 1 будет продолжена. В настоящее время на экспертизе находятся проекты еще двух жилых домов — монолитной высотки по индивидуальному проекту и дома-«свечки» от генерального подрядчика «МАПИД». Кроме того, в перспективе на территории жилого квартала появится и третий паркинг.
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