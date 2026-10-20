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Экономика РБ


МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИТ ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОБУС НА ВЫСТАВКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


11:13 21.10.2026

Минский автомобильный завод представит инновационный электробус на выставке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал МАЗа.

Белорусская техника готовится к масштабному показу на международном форуме-выставке «Российский промышленник», который стартует в Северной столице России. На полях выставочного центра Минский автомобильный завод презентует гостям и участникам мероприятия свою передовую разработку — электробус МАЗ 303Е23.

Эта демонстрация станет логичным продолжением успешного сотрудничества с российским регионом, куда в 2025 году предприятие уже поставило 100 единиц аналогичной техники. Презентуемая модель представляет собой современный низкопольный пассажирский транспорт с ночной зарядкой, который полностью локализован в рамках Союзного государства, что подчеркивает высокий уровень промышленной интеграции Беларуси и России.
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