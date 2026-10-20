|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ПРЕДСТАВИТ ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОБУС НА ВЫСТАВКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11:13 21.10.2026
Минский автомобильный завод представит инновационный электробус на выставке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал МАЗа.
Белорусская техника готовится к масштабному показу на международном форуме-выставке «Российский промышленник», который стартует в Северной столице России. На полях выставочного центра Минский автомобильный завод презентует гостям и участникам мероприятия свою передовую разработку — электробус МАЗ 303Е23.
Эта демонстрация станет логичным продолжением успешного сотрудничества с российским регионом, куда в 2025 году предприятие уже поставило 100 единиц аналогичной техники. Презентуемая модель представляет собой современный низкопольный пассажирский транспорт с ночной зарядкой, который полностью локализован в рамках Союзного государства, что подчеркивает высокий уровень промышленной интеграции Беларуси и России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2026
Курсы в банках
на 21.10.2026
Конвертация в банках
на 21.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте