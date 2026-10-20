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Экономика РБ


МТС И МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКРЕПИЛИ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ


10:28 21.10.2026

Министерство образования Республики Беларусь и компания МТС подписали соглашение о сотрудничестве, закрепив многолетнее партнерство, начатое еще в 2016 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, документ направлен на дальнейшее развитие образовательных инициатив в сфере цифровой грамотности и безопасности детей в интернете.

Новое соглашение о сотрудничестве открывает следующий этап работы — с акцентом на системность, масштабируемость и практическую пользу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы школьники получали не только знания, но и практические навыки безопасного поведения в сети. Поэтому мы объединяем силы с теми, кто готов делиться компетенциями и вкладывать силы в долгосрочные просветительские проекты. Последовательный подход здесь способен обеспечить отдачу, важную для всей страны», — отметил Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

«Технологии меняются быстро, и наша задача, чтобы дети осваивали их безопасно и с пользой. Мы благодарны Министерству образования за партнерство и готовы продолжать поддерживать образовательные инициативы. Уверен, что совместная работа даст новые результаты, которыми мы сможем гордиться», — сказал Генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

За годы сотрудничества реализованы десятки совместных инициатив, охвативших тысячи школьников, родителей и педагогов по всей стране. Среди ключевых проектов — #ИнтернетБезБуллинга и #ДиджиталЛаб.

С 2021 года в Беларуси реализуется социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга, которая помогает детям и подросткам противостоять агрессии в сети . За это время создана целая экосистема инструментов: интерактивные тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы, рабочая тетрадь для самостоятельного изучения, чат-бот для родителей с готовыми сценариями разговора.

Для педагогов в 2026 году выпущено методическое пособие для проведения классных часов, одобренное Академией национального образования и рекомендованное для использования в образовательном процессе. В свою очередь, мастер-классы с практикующими психологами продолжаются в учебных заведениях по всей стране.

Онлайн-школа цифровой грамотности для подростков 15-18 лет #ДиджиталЛаб запущена в 2025 году. Этот проект нацелен на самых мотивированных ребят со всей страны.

Курс включает 7 тематических вебинаров и дает им углубленные знания по широкому кругу направлений: от управления репутацией в сети до цифровой гигиены, технических основ работы с инструментами и практического применения нейросетей. Старт набора слушателей третьего сезона проекта уже объявлен.
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