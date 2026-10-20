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Экономика РБ


РОГОЖНИК ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА


10:16 21.10.2026

Александр Рогожник освобожден от должности председателя Витебского областного исполнительного комитета в связи с болезнью. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 20 октября, сообщает пресс-служба Президента.

Также Глава государства подписал указ о назначении Сергея Левковича исполняющим обязанности председателя Витебского областного исполнительного комитета. До настоящего времени он занимал пост первого заместителя председателя Витебского облисполкома.

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой по поручению Президента 20 октября встретился с активом облисполкома, представил исполняющего обязанности руководителя области и обозначил актуальные задачи по развитию региона, поставленные Главой государства.
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