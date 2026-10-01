Беларусь готова строить в Брянской области объекты «под ключ» и помочь с газификацией. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 октября на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Он предложил перейти от эпизодических строек к возведению целых микрорайонов и отметил готовность белорусской стороны оказать содействие в реализации программы газификации региона, подчеркнув наличие необходимых компетенций и свободных мощностей.