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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА СТРОИТЬ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» И ПОМОЧЬ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ
17:18 20.10.2026
Беларусь готова строить в Брянской области объекты «под ключ» и помочь с газификацией. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 октября на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске, сообщает пресс-служба президента.
Он предложил перейти от эпизодических строек к возведению целых микрорайонов и отметил готовность белорусской стороны оказать содействие в реализации программы газификации региона, подчеркнув наличие необходимых компетенций и свободных мощностей.
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