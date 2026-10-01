Александр Лукашенко поставил задачу преодолеть $1 млрд товарооборота с Брянской областью. Об этом он заявил 20 октября на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства констатировал, что стороны пока не достигли целевого показателя, и подчеркнул: «Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота». В числе приоритетных сфер для наращивания сотрудничества он назвал сельское хозяйство, промышленность, строительство и гуманитарную сферу.