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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ ПРЕОДОЛЕТЬ $1 МЛРД ТОВАРООБОРОТА С БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
16:03 20.10.2026
Александр Лукашенко поставил задачу преодолеть $1 млрд товарооборота с Брянской областью. Об этом он заявил 20 октября на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства констатировал, что стороны пока не достигли целевого показателя, и подчеркнул: «Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота». В числе приоритетных сфер для наращивания сотрудничества он назвал сельское хозяйство, промышленность, строительство и гуманитарную сферу.
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