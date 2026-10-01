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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,7%
15:53 20.10.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в январе – сентябре 2026 г. составил 85,5 млрд. рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 34,5 рубля против 31,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в январе – сентябре 2026 г. составил 82,3 млрд. рублей, или 109,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – сентябре 2026 г. составил 137,8 млрд. рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – сентябре 2026 г. составил 6 млрд. рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января – сентября 2025 г.
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