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Экономика РБ


КАРАНКЕВИЧ: БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАСШИРЕНИИ ПРОМКООПЕРАЦИИ С БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


15:17 20.10.2026

Несмотря на внешнее давление экономические связи Беларуси и Брянской области демонстрируют устойчивость. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, сообщает пресс-служба Правительства.

Область прочно удерживает позиции в первой десятке регионов РФ по объемам торговли с Беларусью. "Необходимо проанализировать совместные проекты, определить точки роста, скоординировать действия, обеспечить их реализацию и выход на новые знаковые ориентиры", - отметил Виктор Каранкевич.

В качестве одного из ключевых направлений вице-премьер выделил расширение взаимодействия в части локализации производств, импортозамещения. Беларусь готова поставлять в регион широкую номенклатуру пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной, специальной, аварийно-спасательной и пожарной техники на взаимовыгодных условиях с применением финансовых инструментов в рамках специализированных программ.

Также Беларусь заинтересована в сотрудничестве в строительной отрасли, участии в проектах капитального ремонта многоквартирных домов, водоотведения и водоочистки, развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры, газификации населенных пунктов. "Это лишь часть направлений, по которым готовы развивать долгосрочное сотрудничество. Всегда открыты к взаимодействию и в сельском хозяйстве, поставках продовольствия, продукции, которая производится в Брянской области", - отметил Виктор Каранкевич.

Вице-премьер поздравил Егора Ковальчука с победой на выборах губернатора Брянской области и официальным вступлением в должность. По словам Заместителя Премьер-министра, высокое доверие, которое оказали жители региона, служит прочным фундаментом для будущей совместной работы. В Беларуси высоко ценят то личное внимание, которое Егор Ковальчук уделяет укреплению и развитию двусторонних отношений.

Егор Ковальчук подтвердил нацеленность региона на достижение взаимного товарооборота в $1 млрд, а также заинтересованность в привлечении белорусских строителей, развитии промышленной кооперации, совместной работе в сельском хозяйстве. Он обратил внимание, что нужно не конкурировать, а дополнять друг друга, получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
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