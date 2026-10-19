Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь провел рабочую встречу с кубинской делегацией из числа руководителей профильных комбинатов пищевой промышленности во главе с Председателем бизнес-группы в области пищевой промышленности Министерства пищевой промышленности Республики Куба Идалберто Родригесом Херрерой.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, по итогам 2025 года товарооборот продовольствия между странами прибавил 18%. Если ранее визитной карточкой белорусского экспорта выступало сухое молоко, то сегодня номенклатура уверенно ширится. В текущем сезоне остров Свободы принял первый контейнер белорусского сливочного масла, а благодаря работе ветеринарных ведомств более двух десятков отечественных площадок получили аккредитацию.

«Мы больше не ограничиваемся ролью классических поставщиков. Наша цель — стать партнером для 164 кубинских предприятий, обеспечивая их сырьем и инновациями.

Также ждем на полках наших магазинов ваши тропические фрукты, кофе», — подчеркнул замминистра Иван Смильгинь.

Белорусская сторона выразила готовность обеспечивать регулярные поставки, расширять номенклатуру поставляемой продукции.

«Мы восхищены качеством белорусской продукции и видим колоссальный резерв для обмена опыта и технологиями. Наша задача — перевести многолетние отношения в плоскость рентабельных совместных проектов, — резюмировал Идалберто Родригес Херрера.

Фундаментом белорусско-кубинского партнерства остаются взаимное доверие и высокое качество производимой продукции. В рамках визита гости ознакомятся с потенциалом ведущих отечественных предприятий и проведут серию предметных переговоров.

Практическим итогом поездки должно стать расширение экспортно-импортного портфеля: в планах — налаживание прямых контактов с белорусскими импортерами, крупными торговыми сетями и предприятиями.