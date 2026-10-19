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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 27,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


13:57 20.10.2026

В январе-сентябре 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 27,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 700,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 816,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 335,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 226,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 041 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,5% от общего ввода по республике.
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