В январе-сентябре 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 27,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 700,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 816,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 335,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 226,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 041 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,5% от общего ввода по республике.