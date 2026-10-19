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Экономика РБ
МТС И МИНОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫВАЮТ НАБОР В ОНЛАЙН-ШКОЛУ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ #ДИДЖИТАЛЛАБ
13:04 20.10.2026
МТС и Министерство образования Республики Беларусь объявляют о старте набора на третий сезон онлайн-школы цифровой грамотности #ДиджиталЛаб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, обучение начнется в период осенних школьных каникул. Проект рассчитан на подростков 15-18 лет, которые хотят углубленно разбираться в цифровых технологиях и безопасном поведении в сети.
Курс включает 7 тематических вебинаров, охватывающих широкий спектр тем: от управления цифровым следом и создания контента до работы с нейросетями и принципов цифрового детокса. Занятия проводят эксперты-практики в области технологий, маркетинга и финансов.
«Проект доказал свою востребованность: ребята приходят за конкретными знаниями и получают их в удобном формате. Мы видим, как меняется их уровень — от первого знакомства с инструментами до осознанного применения нейросетей в учебе и творчестве. Третий сезон открывает новые возможности для тех, кто готов инвестировать время в свое цифровое будущее», — отмечает глава PR-группы МТС Мария Канасевич.
Участие в школе бесплатное. Обучение проходит полностью онлайн, поэтому к занятиям могут подключиться ребята из любого региона Беларуси. По окончании курса лучшие ученики получат возможность принять участие в офлайн-выпускном, где ребята смогут лично пообщаться со спикерами и расширить круг контактов.
Расписание вебинаров и регистрация доступны по ссылке.
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