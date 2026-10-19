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Экономика РБ


СУММА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕС. ПРЕВЫСИЛА BR110,5 МЛН


12:45 20.10.2026

Общая сумма штрафных санкций, наложенных по результатам антимонопольных расследований в Беларуси за январь-сентябрь 2026 года, превысила 110,5 млн рублей. Соответствующие данные за девять месяцев привело Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, специалисты ведомства за отчетный период составили и направили в суд 37 протоколов об административных правонарушениях, а также выдали 4 превентивных предупреждения.

Судебным разбирательствам предшествовала масштабная работа с заявлениями граждан и бизнеса, в рамках которой регулятор рассмотрел 278 обращений в сфере антимонопольного регулирования. Из них 153 обращения касались разъяснения действующего законодательства, а 125 — возможных правонарушений. Профильная Комиссия МАРТ детально изучила 73 материала, в результате чего было установлено 6 фактов нарушений и выдано 4 обязательных к исполнению предписания. В рамках этих же заседаний было отдельно рассмотрено ходатайство УП «А1» о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, в удовлетворении которого компании отказали. Полная база прецедентов в разрезе видов нарушений доступна на сайте МАРТ в разделе Комиссии.

Помимо пресечения нарушений, министерство осуществляло непрерывный надзор за структурными изменениями в экономике и процессами слияний. Из 206 рассмотренных заявлений в рамках контроля за экономической концентрацией эксперты ведомства согласовали 114 сделок, а также приняли от коммерческих структур 103 официальных уведомления о проведении корпоративной интеграции.

Глубокий мониторинг рыночной среды позволил специалистам МАРТ точно оценить текущий уровень монополизации белорусского бизнеса. Эксперты провели анализы состояния конкуренции на 53 товарных рынках, по результатам которых в Государственный реестр доминантов было включено 128 новых субъектов хозяйствования и исключено 89. В свою очередь, Государственный реестр субъектов естественных монополий пополнился 1 новым участником при одновременном выводе из списка 2 предприятий.
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