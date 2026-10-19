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Экономика РБ
ПОЧТИ 135 «КВАДРАТОВ» И СВОЙ УЧАСТОК. В ЖК «ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ» ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ТАУНХАУС
12:00 20.10.2026
Собственный участок, панорамные окна, почти 135 «квадратов» и возможность самостоятельно продумать планировку. В ЖК «Зеленая гавань» появится новый таунхаус 14.7, рассчитанный всего на пять семей. Он расположится в Гольф-квартале, рядом с единственными в Беларуси гольф-полями и широким зеленым коридором. Цена за квадрат — 2360 в долларовом эквиваленте
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», в гольф-квартале соседствуют коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы, таунгардены, ситихаусы и урбан-виллы, благодаря такому архитектурному разнообразию формируется выразительная застройка с интересными видами и уютными пространствами между домами.
Таунхаус 14.7 находится поодаль от дороги, рядом с небольшим внутриквартальным проездом и широким зеленым коридором. Он отделяет ситихаусы от таунхаусов и объединяет общие пространства для жителей. Здесь предусмотрены детские и семейные зоны, спортивные площадки и места, где можно отдохнуть на свежем воздухе. При этом, магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры находятся в пешей доступности.
В архитектуре таунхауса прослеживается узнаваемая загородная эстетика. Два этажа, плоская кровля, сдержанные оттенки, фактуры под дерево и декоративные металлические ламели.
В доме будет всего пять квартир площадью около 135 кв. м. К каждой прилагается собственный участок от 90 до 94 кв. м. Места хватит, чтобы поставить садовую мебель, устроить зону барбекю или просто выйти утром с чашкой кофе на улицу.
На первом этаже предусмотрена просторная кухня-столовая-гостиная с панорамным остеклением и выходом прямо на участок. Для каждого тауна предусмотрен отдельный вход. Здесь же можно организовать прихожую с гардеробом, при этом, санузел и отдельная мини-котельная уже имеется. Для тех, кому необходимы место под велосипеды, инструменты или садовый инвентарь, есть возможность обустроить кладовую с отдельным входом со стороны участка.
Второй этаж можно организовать по-разному. Например, выделить мастер-спальню с собственной ванной комнатой и гардеробной, а еще две комнаты отвести под детские, гостевую или кабинет. Здесь же выделено место под второй санузел и предусмотрено место для постирочной. Высота потолков составит до 2,8 метра без учета чистовой отделки.
Квартиры передадут без внутренней отделки и без внутренних перегородок – это позволит будущим владельцам самостоятельно запланировать комнаты, места для хранения и общие зоны. Это удобно, если состав семьи меняется, дети подрастают и появляется потребность, скажем, в отдельном кабинете или библиотеке.
«В таунхаусе иначе звучат утро и вечер, по-другому ощущается граница между своим домом и общей территорией. Приобретение таунхауса – это качественное изменение сценария жизни. Здесь достаточно места для большой семьи или уединенной жизни. Со своего участка можно выйти во двор, а со двора - на улицу, есть отдельный вход с другой стороны дома. Также предусмотрена возможность самостоятельно продумать планировку: кто-то захочет большую общую зону для встреч с близкими, кому-то важнее отдельные комнаты и места для хранения», — рассказывают в «А-100 Девелопмент».
У каждого таунхауса будет выход на общую территорию через калитку. Между соседними участками установят ограждения высотой 1,6 метра, а со стороны двора предусмотрят поливочный кран. Общие пространства озеленят деревьями, кустарниками и многолетними растениями, вдоль тротуаров и проездов установят освещение.
При благоустройстве гольф-квартала постараются сохранить как можно больше существующих зеленых насаждений. Рядом с ними проложат освещенную прогулочную тропу. Так что выйти на вечернюю прогулку можно будет, не садясь в машину и не отправляясь куда-то за пределы квартала.
Парковка расположится рядом с таунхаусами 14.7 и 14.8. К каждой квартире обязательно к приобретению одно машиноместо. Такой подход позволяет заранее обеспечить жителей парковкой и сохранить упорядоченность пространства квартала.
Новый таунхаус планируют сдать в четвертом квартале 2027 года. Стоимость «квадрата» — от 2360 в долларовом эквиваленте. А самая доступная квартира обойдется в 317 868,4 в перерасчете.
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