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Экономика РБ


ТРИДЦАТЬ ВИДОВ БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ ПРАВО НА ЗНАК «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»


11:22 20.10.2026

В Госстандарте Беларуси 19 октября 2026 г. прошло очередное заседание комиссии по рассмотрению документов на право маркировки пищевых продуктов знаком «Натуральный продукт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, комиссией были рассмотрены комплекты документов шести организаций – изготовителей на 30 наименований различной пищевой продукции. Все поступившие заявки связаны с необходимостью получения новых сертификатов в связи с истечением действия ранее выданных. Напомним, что сертификат на право маркировки продукции знаком «Натуральный продукт» при условии выполнения всех требований к такой продукции выдается предприятию на три года. Далее процедуру получения указанного права нужно проходить заново.

В итоге комиссией одобрена выдача новых сертификатов практически по всем заявкам: по 2 наименованиям продукции решение будет принято после получения результатов проверки технических условий и испытаний.

В настоящее время в Беларуси действует 107 сертификатов, выданных 32 производителям пищевой продукции.

Ознакомиться с их перечнем можно на специальном ресурсе портала «Качество.бел».

В заседании приняли участие представители Госстандарта, министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, Белорусского государственного концерна пищевой промышленности, Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, БелГИСС и БелГИМ.
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